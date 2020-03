Separé di plexiglass e Skype, in Comune a Sanremo nuove misure anticoronavirus

Sanremo. Nuove misure di prevenzione anticoronavirus saranno applicate nelle prossime ore a Palazzo Bellevue. A deciderlo è stata, questa mattina, l’amministrazione comunale che, accogliendo le istanze e le preoccupazioni manifestate del personale del Comune, ha deciso di potenziare le precauzioni a tutela dei propri dipendenti che lavorano normalmente a più stretto contatto con il pubblico.

Alle mascherine e ai flaconcini di disinfettante per le mani che già erano stati ordinati e distribuiti, si andranno ad aggiungere nuovi strumenti. In primis, all’ingresso in municipio l’utenza dovrà essere accolta e convogliata nella sala degli specchi (a destra entrando in Comune), nella quale gli impiegati raccoglieranno le richieste dei cittadini prima di smistarli, pochi alla volta, ai piani dove si trovano gli uffici. All’Anagrafe, ai Servizi Sociali e all’Ufficio relazioni con il pubblico del Palafiori verranno, inoltre, installati dei separé di plexiglass a protezione integrale del personale dal possibile contatto con l’agente patogeno.

A questi provvedimenti si aggiungerà la stampa e l’applicazione nei corridoi del municipio di cartellonistica indicante le prescrizioni del caso. Un aggiornamento costante sulle misure di sicurezza da tenere nei luoghi pubblici verrà pubblicato anche sul sito istituzionale dell’ente. Infine, per quanto riguarda l’ufficio Edilizia privata, si sta valutando la possibilità di attivare una linea Skype diretta e dedicata ai professionisti del settore.