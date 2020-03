«Sempre presenti nonostante il coronavirus»: i ringraziamenti di una mamma alla psichiatria dell’ospedale di Imperia

Imperia. «Vorrei spendere due righe per parlare della nostra sanità, in particolare vorrei lodare e ringraziare tutti gli infermieri e i dottori del reparto psichiatria di Imperia».

A fare questi ringraziamenti speciali è una mamma della provincia di Imperia che in poche righe ha voluto mostrare tutta la sua riconoscenza al personale medico del reparto:

«Specialmente in questo momento difficile che gli ospedali stanno attraversando per il coronavirus, ma loro sono sempre lì presenti malgrado la paura delle contaminazioni e il reparto non facile da gestire sono sempre pronti a spendere una parola di conforto.

Tutti quanti diciamo grazie e sperando che vi sia dato più rispetto e onore per quello che fate».