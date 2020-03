Sempre più italiani vivono in modo ecosostenibile: i consigli per essere green in casa

Oggi fortunatamente molte famiglie hanno compreso l’importanza di schierarsi al fianco del pianeta, tutelando l’ecosistema per riuscire a garantire un futuro alle prossime generazioni.

La terra si trova in un momento di grande difficoltà, e questo è sotto gli occhi di tutti, dato che basta citare circostanze negative come i cambiamenti climatici e lo smog. I livelli di inquinamento sono infatti molto alti, al punto da essere un problema oramai evidente da diversi anni, eppure per decenni l’umanità è rimasta a guardare. Dopo tanta incuria, è arrivato il momento di agire in maniera concreta, a partire dalle abitudini domestiche.

Gli italiani e lo stile di vita ecosostenibile

Sempre più italiani abbracciano uno stile di vita ecosostenibile, e mettono in campo diversi comportamenti virtuosi, come sostengono anche i dati di settore. Stando ad una recente indagine condotta da mUp Research, infatti, l’anno passato sono stati ben 42 milioni i cittadini della Penisola ad aver adottato più di una routine quotidiana positiva per la salute dell’ambiente.

Il tutto anche per via della necessità di risparmiare, specialmente se si parla di coloro che hanno scelto di ridurre i consumi di energia elettrica. Un discorso analogo può essere fatto anche per il risparmio di risorse idriche e per le nuove attenzioni al packaging degli alimenti e dei prodotti acquistati. Sempre più spesso, la regola è la seguente: meno carta e meno plastica, in favore dei materiali ecosostenibili e riciclabili. In realtà la lista di comportamenti virtuosi adottati dagli italiani è piuttosto lunga, e include anche l’acquisto degli elettrodomestici di classe A+++, insieme alla selezione di cibi naturali, biologici e a chilometro zero.

Acqua, luce e gas sono risorse preziose

Acqua, luce e gas sono risorse particolarmente preziose, per noi e per il pianeta, e purtroppo sono spesso al centro di sprechi in casa frutto di disattenzioni da parte nostra.

Questo non è certamente un fattore positivo, perché si parla di risorse che non andrebbero mai dilapidate, visto che possiamo proteggerle seguendo alcuni semplici consigli. Oggi, inoltre, alcuni operatori del mercato libero forniscono dei ritrovati tecnologici di ultima generazione. Fra questi si trovano le offerte gas e luce di Wekiwi, ad esempio, che oltre a convenire da un punto di vista economico, mettono a disposizione un’app per educare le famiglie al risparmio e al consumo consapevole delle risorse energetiche.

Un suggerimento utile, tra i tanti, è quello di fare attenzione al riscaldamento, evitando di superare una temperatura di 20 gradi in casa, e attenzione all’abuso del condizionatore in estate. Inoltre, è il caso di installare dei dispositivi in grado di regolare il flusso del rubinetto e degli scarichi, per ridurre gli sprechi di acqua. Infine, è possibile fare economia sul gas usando i fornelli piccoli e coprendo la pentola in fase di cottura.