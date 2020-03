Se il Festival di Cannes salterà per il coronavirus non sarà coperto dall’assicurazione

Cannes. Il Festival del Cinema quest’anno, nonostante il coronavirus, non è stato ancora cancellato dalle autorità d’oltralpe, anche se si tratta di una manifestazione che coinvolge più di mille persone. Dovesse saltare però, come riporta Variety, non sarà coperto dall’assicurazione.

Una decina di giorni fa infatti, sempre secondo la rivista specializzata in spettacolo, c’era stata l’opportunità, offerta dalla compagnia assicurativa Circle Group, di acquistare un pacchetto aggiuntivo di copertura per epidemie e pandemie, con un costo aggiuntivo del 6% del totale della polizza.

Gli organizzatori hanno però rifiutato, mettendo così a rischio un budget di 20 milioni di euro, pagato dai contribuenti francesi e da diversi sponsor.