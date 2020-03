Scuole chiuse per coronavirus, Fi: «Subito misure per sostegno famiglie»

Genova. «Se la risposta all’emergenza sanitaria decisa dal governo dovesse davvero essere la chiusura delle scuole fino al 15 marzo è indispensabile che si diano risposte immediate alle famiglie che, da domani, dovranno prendersi cura, a casa, dei figli». Così dice, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

«E’ già assurdo che l’esecutivo possa imboccare questa strada senza parallelamente prevedere misure in grado di tutelare tutti quei lavoratori che domani non avranno alternativa che arrangiarsi. Ad ogni modo, la decisione sia tempestiva per consentire alle famiglie di organizzarsi e in caso di chiusura chiediamo, a tutela e a difesa di madri e padri, misure che si prevedano permessi speciali per i lavoratori pubblici, flessibilità e Smart working incentivati per quelli privati.

Serve una nuova flessibilità anche per il personale che lavora in sostegno alle famiglie: colf e baby sitter sono state penalizzate dalla cancellazione dei voucher fatta col decreto Dignità e devono poter lavorare in linea coi nuovi bisogni delle famiglie» – dichiara la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.