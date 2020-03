Scuole chiuse per coronavirus, al via le lezioni gratuite di inglese live streaming

Imperia. Insegnanti madrelingua inglese qualificati saranno live streaming per portare l’inglese nelle case di tutti gli studenti che non possono andare a scuola a causa della chiusura per coronavirus.

«Con la chiusura delle scuole primarie e secondarie abbiamo deciso di offrire il nostro contributo gratuito alle scuole italiane. Con tutti i nostri insegnanti madrelingua inglesi rientrati da tutta Italia nel nostro head office in provincia Imperia cosa possiamo fare per non smettere di lavorare e portare l’inglese ai bambini? Ecco cosa abbiamo pensato nel giro di pochi giorni: Bell live! – raccontano gli insegnanti di Bell – Beyond English Language Learning - Martedì sarà il terzo appuntamento e ci aspettiamo un grande seguito! Con il primo episodio abbiamo avuto una media di 500 spettatori con il secondo quasi 1000 e grandissima partecipazione dalla chat!».

Giochi, canzoni e conversazione tutto live su YouTube: «Tutti i viewers potranno interagire con i nostri madrelingua live scrivendo in chat! Ryan, Rowanna, Hayley e tutto il nostro team di insegnanti sarà a disposizione anche per rispondere alle vostre domande e parteciperete a giochi in lingua con la possibilità di vincere premi per voi e per la vostra classe».

Programma di martedì 10 marzo:

News report

Talk about the weather

Guess the Celebrity – Descriptions

Games and Prizes to win

X-Factor Battle

Ask any question live to our Teachers

«Abbiamo già moltissimi istituti comprensivi statali che ci seguiranno martedì dal nord al sud Italia! Presidi, insegnanti e rappresentanti di classe ci hanno dimostrato un grande interesse, possiamo mettervi in contatto con alcuni di loro per commenti» – affermano.

Ecco alcuni Istituti Comprensivi che hanno confermato la loro partecipazione:

IC Lodi

IC Sogliano

IC Ventimiglia

IC Cassano d’Adda

IC Alessandria

IC Vercelli

IC Tondini Codogno

IC Cornate d’Adda

IC Musile

IC Castellaneta

IC Cisternino

IC Artogne

IC San Fruttuoso

IC Traona

IC Saluzzo

IC Basaluzzo

IC Ceresara e Piubega

IC Torino