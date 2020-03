Scomparsa di Claudio Ghiglione, il ricordo di Luigi Sappa: «Viveva per gli altri»

Imperia. «Dover rinunciare, all’improvviso, alla presenza di una persona cara che, fino all’altro ieri, era componente fondamentale di una comunità, è l’aspetto più crudele che questa cappa di morte proietta nel nostro tempo terreno. Claudio era compenetrato nella sua Imperia; viveva per gli altri e lo faceva soprattutto per i suoi cari, e poi per la sua città, e infine nella sua professione» – afferma Luigi Sappa, ex presidente della Provincia a nome di Polis.

«Se ne è andato, Claudio, quando la piena maturità gli avrebbe consentito al meglio di essere il riferimento saldo, costante e infaticabile per la sua famiglia, di esercitare la difficile arte della mediazione nel più alto consesso civile, di sviluppare conoscenza ed esperienza per i suoi clienti.

Ma Claudio era anche il sorriso aperto indistintamente verso tutti, ancor più verso chi aveva bisogno, era la parola pronta a stemperare le tensioni, era la volontà di discutere per aprire la via alla democrazia, era la capacità di rinunciare ai propri interessi a favore della collettività.

Ci lascia un insegnamento, che dobbiamo fare nostro come segno di quell’omaggio sulla sua bara per l’ultimo saluto che ognuno di noi avrebbe voluto tributargli perché vivere per la propria comunità è la condizione umana più elevata a rendere un uomo libero.

E per questo non saranno dimenticati i momenti che Claudio, nelle ore trascorse all’interno della Casa Comune , in numerosi anni e con tante Amministrazioni, amava ripetere: “cerchiamo di fare una strada insieme, perché camminare sulla neve, è certo faticoso, ma chi ci segue ha più facile il percorso da seguire“.

Ciao, Claudio; non ti dimenticheremo! Luigi Sappa». Con queste parole l’ex presidente della Provincia Luigi Sappa a nome di Polis ricorda Claudio Ghiglione.