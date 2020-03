Sanremo, tavolo del turismo per l’emergenza coronavirus. Si punta a un calendario estivo di livello nazionale

Sanremo. Si è tenuta questa mattina a Palazzo Bellevue una riunione straordinaria del tavolo del turismo per fare il punto della situazione alla luce dell’impatto che l’emergenza coronavirus sta avendo sul settore alberghiero nella Città dei Fiori. Alla presenza del sindaco Alberto Biancheri e dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni (assente l’assessore regionale Gianni Berrino che non è stato invitato all’incontro), i rappresentanti delle associazioni di categoria degli albergatori hanno rappresentato lo stato dell’arte delle prenotazioni cancellate.

Il primo dato ancora ufficioso parla di 18 mila presenze in meno sulle prenotazioni previste per i mesi di marzo e aprile. Un numero preoccupante e non ancora definitivo, che ha fatto da apripista alle proposte della politica. Da parte dell’amministrazione comunale è stata espressa la volontà di reinvestire le risorse risparmiate in seguito all’annullamento del Corso Fiorito (circa 400 mila euro) nel prossimo calendario estivo, così da riuscire a dargli una caratura di livello nazionale, magari cercando di allungare la stagione estiva fino a novembre. Un altro obiettivo posto al tavolo riguarda la promozione degli eventi: da fare su larga scala, almeno in tutto il nord Italia.

Un nuovo appuntamento con il tavolo del turismo si terrà la prossima settimana quando al centro della discussione dovrebbe arrivare il decreto del governo relativo alle misure straordinarie dedicate alle aree territoriali colpite economicamente dagli effetti del Covid-19.