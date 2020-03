Sanremo, slittano i pagamenti di tutte le imposte comunali ma niente cancellazione

Sanremo. Aiuti ai commercianti e alle imprese in difficoltà, la giunta Biancheri opta per lo slittamento di tutte le imposte comunali ma senza cancellarle. E’ questa la decisione assunta questo pomeriggio dall’amministrazione comunale dopo gli appelli, o meglio, le grida di allarme, che i commercianti matuziani avevano lanciato (per bocca di Confcommercio Sanremo e Sanremo On, oltre che Confartigianato e Confindustria Imperia) al sindaco della Città dei Fiori, affinché Palazzo Bellevue andasse incontro alle necessità del tessuto economico, colpito pesantemente dalle limitazioni dovute all’emergenza coronavirus.

Sono posticipate al 31 di ottobre di quest’anno, quindi, le rate della Tosap, sia per ambulanti che per i dehor dei negozi e dei locali che erano in scadenza alla fine di marzo. Slittano, allo stesso modo, la seconda e terza rata dell’imposta sulla pubblicità (concessionario per il Comune la società Abaco) e vengono anche spostate le scadenze relative agli accertamenti in corso di Tari e Imu.

Diversamente, non avendone competenza il Comune, le rate dell’Imu e della Tassa di soggiorno rimangono fisse rispettivamente al 16 giugno e al 16 aprile.

Oltre a questo provvedimento, l’amministrazione Biancheri aveva già abolito il pagamento della sosta dei parcheggi blu e cancellato la retta di marzo degli asili nido municipali.