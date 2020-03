Sanremo, salvare il distaccamento della polizia stradale dalla chiusura. La Lega presenta ordine del giorno

Sanremo. Lanciare un messaggio politico condiviso per dire no alla possibile chiusura del distaccamento della polizia stradale. E’ questo il fine dell’ordine del giorno urgente depositato dal gruppo Lega che sarà discusso nel consiglio comunale di domani.

I consiglieri Daniele Ventimiglia e Andrea Artioli a proposito del procedimento di razionalizzazione che da anni è sul tavolo del governo chiedono al sindaco e alla giunta ad attivarsi presso il Ministero dell’Interno per scongiurare la chiusura del presidio di pubblica sicurezza locale.

ORDINE DEL GIORNO

URGENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SANREMO

PREMESSO CHE

alla luce delle recenti notizie apprese dagli organi di stampa e dai sindacati di Polizia sulla chiusura del distaccamento di Polizia stradale di Sanremo via Padre Semeria, dovuta ad una programmazione miope del Governo attuale.

Il distaccamento di Sanremo risulta quindi indispensabile per una politica tesa a promuovere il principio di legalità per il controllo del territorio di cui Sanremo è indubbiamente bisognosa, per un duplice aspetto, la collocazione geografica che la vede terra di confine con tutte le problematiche propedeutiche sottese, si per la connotazione turistica che ci porta durante il periodo estivo ad un aumento considerevole della popolazione, essendo fortunatamente Sanremo una delle mete più ambite della nostra Regione.

RILEVATO QUINDI

che la perdita del presidio di Polizia stradale rappresenterebbe un minus sulla sicurezza della nostra città, egemone nella nostra provincia per problematiche in ordine alla commissioni di reati.

IMPEGNA

IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad attivarsi presso il Ministero dell’Interno affinché con un’azione convinta e congiunta possa scongiurare la chiusura del distaccamento di polizia, attraverso un confronto tra le parti.

GRUPPO CONSILIARE LEGA LIGURIA PER SALVINI

Il consigliere

Avv. Daniele Ventimiglia

Avv. Andrea Artioli