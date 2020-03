Sanremo, professionista ricoverato per coronavirus. In quarantena due colleghi di Ospedaletti

Sanremo. C’è un nuovo caso di coronavirus e riguarda un professionista con studio in Ospedaletti. Ricoverato da alcuni giorni presso l’ospedale Borea, l’uomo risiede nella Città dei Fiori. Se, a quanto si apprende, le sue condizioni sono stabili (al momento si trova nella sezione dedicata alla cura del Covid-19), a trovarsi in quarantena volontaria nella propria abitazione della Città delle Rose ci sono due colleghi che per ragioni di lavoro frequentavano assiduamente il ricoverato.

Le condizioni di salute di questi ultimi sarebbero altrettanto buone tanto che al momento l’Asl1 non li avrebbe obbligati a sottoporsi a tampone, non presentando alcun sintomo visibile. Per loro e per tutti i familiari, però, è scattata la vigilanza attiva che durerà 15 giorni. Per venire incontro alle necessità dei due concittadini, il Comune di Ospedaletti si è già attivato per fornire l’appoggio necessario in termini di spesa e medicine da fornire a domicilio.

Al momento, quindi, nonostante gli ingenti arrivi nelle tante seconde case di Ospedaletti da parte di persone provenienti dalle regioni del nord Italia, il piccolo comune costiero rimane a zero casi ufficiali, nonostante in paese stiano circolando voci di più persone risultate positive ai test.