Sanremo, poca affluenza al mercato ma i commercianti non si scoraggiano: «Comprate da noi, è sicuro»

Sanremo. Continua ad essere scarsa, l’affluenza dei clienti al mercato ambulante organizzato nelle varie cittadine imperiesi. Se già ieri a Ventimiglia la situazione era desolante, non è andato meglio oggi a Sanremo: con il mercato di piazza Eroi praticamente deserto. «Essere pessimisti non aiuta certo ad affrontare i momenti di difficoltà – afferma Anva Confesercenti Imperia -. Rispettiamo il pensiero di chi vede nero, ma non lo condividiamo e preferiamo agire più che chiedere, è l’unica via per superare momenti come questo. Certo, da poco più di una settimana gli incassi sono miseri. Ma ci sono stati periodi così brutti per ben più tempo in passato».

«Noi ci siamo già attivati per comunicare anche oltrefrontiera che i mercati sono regolarmente aperti – fa sapere il sindacato -. Ora si tratta solo di pazientare e di non scoraggiarsi. Esortiamo i nostri colleghi a non gettare la spugna ed essere presenti ai mercati, meglio incassare poco che non incassare niente. Se il periodo negativo dovesse protrarsi ancora per lungo tempo, vedremo di incontrare le amministrazioni per discutere insieme eventuali misure per aiutare la nostra categoria».