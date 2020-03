Sanremo. Si è spento ieri all’ospedale di Imperia, poco più che settantenne, Narciso Paternolli. Molto conosciuto e stimato, nel 1981 era stato tra i fondatori del reparto scout di Bussana. Prima della pensione era impiegato dell’Italgas.

Oltre lo scoutismo aveva la passione del canto ed era stato a lungo tra i componenti del “Coro Mongioie”. Lascia la moglie Rosetta, i figli Luca, Andrea, Barbara e i nipoti.

Così lo ricorda l’amico Nazzareno (a destra nella foto): «Ciao Narciso, sei tornato al Padre, in silenzio . In un momento tremendo ! La fatica più grande è quella di non poter aver avuto la possibilità di rivederti in questi ultimi giorni e pensa che ero convinto del tuo ultimo miglioramento. Va via un fratello, un grande fratello. L’esperienza scout che abbiamo vissuto insieme a Bussana , mi fece scoprire già quarant’anni fa, un uomo solido,onesto, silenzioso ma puntualmente efficace su tutto ciò che faceva. Sei stato un maestro , un testimone di coerenza per me prima di tutto, ma sopratutto per i nostri ragazzi del reparto scout con il quale abbiamo fatto un bel pezzo di strada. Narciso, non ti dimenticherò mai ! Buona strada».