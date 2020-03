Sanremo piange l’ex direttore Inps Ciro Formica, il ricordo dei colleghi

Sanremo. Alcuni colleghi della locale agenzia Inps hanno scritto un breve messaggio per ricordare la figura di Ciro Formica scomparso nella giornata di ieri.

Ecco il testo: “La sua improvvisa morte ha lasciato un grande vuoto in quanti lo hanno conosciuto e hanno apprezzato le sue qualità umane. Sempre dalla parte dei più deboli e sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà. Negli anni in cui ha diretto l’agenzia di Sanremo, pur nel grande disagio dovuto ad una grave carenza di personale ed ai compiti istituzionali sempre più numerosi, ha saputo accogliere sempre con grande disponibilità gli utenti e offrire loro un aiuto importante. Il suo sorriso anche di fronte ai problemi ed alle difficoltà, unito al suo grande entusiasmo sono stati per noi un regalo molto bello, che continuerà ad alimentarne il ricordo. In questo triste momento vogliamo esprimere la nostra vicinanza a tutta la famiglia, cui Ciro è stato premurosamente e amorevolmente legato”.