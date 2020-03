Sanremo piange Fernanda Golinelli, mancata a soli 58 anni

Sanremo. La Città dei Fiori piange la prematura scomparsa di Fernanda Golinelli.

Affetta da un male infame contro il quale ha lottato fino alla fine, si è spenta oggi a soli 58 anni: ne avrebbe compiuto 59 il prossimo 29 maggio.

Da tempo era costretta a non lavorare per i postumi di una sfortunata operazione alla schiena risalente a 10 anni or sono.

Prima era stata nell’equipaggio di diversi yacht ormeggiati a Portosole. Lascia tanti amici, la figlia Ambra ed il fratello Roberto.