Sanremo, parcheggi a pagamento liberi in tutta la città. Lega e Fratelli d’Italia lanciano la proposta

Sanremo. Arriva dai banchi di Fratelli d’Italia la proposta di rendere gratuiti fino al 4 aprile i parcheggi blu sul territorio comunale per tutti coloro che sono costretti a spostarsi per lavoro o per situazioni di necessità con unica condizione che venga esposta sul cruscotto l’autocertificazione così come fatto da altri Comuni che già hanno attuato tale provvedimento. A firmare l’interpellanza diretta al sindaco e alla giunta comunale sono il capogruppo Luca Lombardi e la consigliera Federica Cozza.

A far loro da sponda si inserisce anche il capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia che, dal canto suo, si è posto lo stesso fine: «Diamo ossigeno a quei pochi uffici ancora aperti che danno quel poco di economia alla città, spiega Ventimiglia. Chiedo al sindaco se ci fosse la possibilità, in maniera del tutto costruttiva, di ampliare le misure già decise sia per quanto riguarda i parcheggi gratuiti all’ospedale Borea che per gli aiuti alle imprese, così come fatto da altre amministrazioni a noi vicine territorialmente come quella di Taggia».