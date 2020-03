Sanremo, nuove misure per ampliare i posti letto all’ospedale Borea. Ginecologia accorpata a Imperia

Sanremo. Non si tratta di una soluzione definitiva ma dell’ennesima misura temporanea, emergenziale, per preparare l’ospedale Borea ad accogliere un numero sempre crescente di pazienti affetti dai sintomi del coronavirus. In queste ore, l’Asl1 sta predisponendo dei trasferimenti di reparti dal nosocomio matuziano – dove si è costituito, nel reparto Malattie Infettive, il centro provinciale di trattamento per i casi di Covid-19 – a quello del capoluogo.

A breve saranno rilasciate informazioni ufficiali da parte della direzione sanitaria. Alle tende pre-triage per il trattamento delle donne in gravidanza che sono state installate ieri fuori dalle strutture pubbliche di Sanremo, Bordighera, Ventimiglia e Imperia, si vanno ad aggiungere alcuni trasferimenti dall’ospedale sanremese a quello imperiese, al fine esclusivo di allestire nuovi posti letto da dedicare alle terapie intensive o agli altri trattamenti necessari per far fronte all’emergenza. Il primo a essere accorpato è Ginecologia. Tutti i provvedimenti che si stanno prendendo, è bene ricordarlo, hanno natura temporanea.