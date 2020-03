Sanremo, nasce un nuovo movimento politico: “Civiltà Liberale”

Sanremo. Dalla convergenza di intenti ed idee, provenienti da esperienze professionali, associative e politiche diverse, nasce oggi, a Sanremo, “Civiltà Liberale”, un nuovo movimento politico.

«L’obiettivo primario è quello di dar vita ad un’area moderata in cui possano convergere gli ideali propri delle tradizioni liberali, ponendosi quindi al centro del panorama politico oggi esistente. Una nuova realtà al servizio dei cittadini, proiettata a raggiungere quegli obiettivi utili alla crescita civile ed economica delle nostre comunità. Una forza volta alla realizzazione di fatti concreti, progetti ed iniziative che servano a costruire un futuro migliore per i giovani, per gli adulti, gli anziani e coloro che la società tende ad emarginare» – spiega “Civiltà Liberale”.

«Vogliamo organizzare e strutturare il consenso raccogliendo le istanze e le aspettative di chi lavora e guarda avanti per una civiltà aperta, organizzata senza discriminazioni, una politica contro nessuno, ma attenti a combattere democraticamente qualsiasi tipo di prevaricazione o scelta a favore di pochi. Si guarda alla cultura e allo sport come elementi indispensabili per la crescita delle nuove generazioni e sin da ora siamo pronti ad annunciare la nascita dell’iniziativa: “I seminari di Civiltà Liberale. Comunicazione e Politica”. Una serie di incontri a scopo formativo/didattico tenuti da esperti nazionali ed internazionali, aperti a tutti, uomini e donne, giovani ed anziani» – dichiara il direttivo di “Civiltà Liberale”.