Sanremo, moratoria sugli affitti dei magazzini. Comune aiuta i floricoltori

Sanremo. La sospensione dei canoni d’affitto che le imprese agricole avrebbero dovuto riconoscere al Comune fino al 31 luglio per l’affitto dei magazzini del mercato dei fiori, con scadenza posticipata per il saldo di quanto dovuto al 31 di ottobre. E’ questa la prima misura assunta di recente dalla giunta Biancheri su proposta dell’assessore all’Ambiente Lucia Artusi, volta ad aiutare i floricoltori, drammaticamente colpiti dalla chiusura dei mercati, italiani e europei, nel momento del picco della produzione.

Oltre a questo provvedimento, l’amministrazione comunale, di concerto con la propria società partecipata Amaie Energia che ha in gestione il mercato di Valle Armea, sta valutando un secondo aiuto diretto destinato ai produttori locali. Un’anticipazione di cassa, da dare attraverso l’acquisto anticipato dei fiori che ogni anno Palazzo Bellevue “prenota” per gli eventi di maggior richiamo del calendario manifestazioni. Dal Festival al Corso Fiorito. Questa operazione, più difficile sul piano della fattibilità concreta, potrebbe sì dare una grande boccata d’ossigeno alle aziende locali, ma rappresenta anche un grosso rischio per il Comune stesso. Perché è semplice da capire: la crisi del comparto è talmente grave che sta portando alla chiusura di alcune realtà della provincia. Acquistare oggi una produzione che non è certo se ci sarà in futuro, equivale a fare una scommessa azzardata con i soldi della collettività.

(L’assessore Lucia Artusi)

Intanto, tra gli argomenti all’attenzione della prima riunione (tenutasi via Skype) del Tavolo della Floricoltura che si è tenuta oggi, c’è stata anche la richiesta, da parte delle associazioni di categoria, di aiuti al governo e l’emanazione dello stato di crisi per il settore.