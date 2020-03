Sanremo, Liguria Popolare affianca il governatore Toti nella polemica innescata dai 5stelle

Liguria Popolare a Sanremo rimane esterrefatta dalle esternazioni del Consigliere grillino Salvatore in merito alla situazione del Coronavirus. «Questo evento presenta caratteristiche di novità per tutto il panorama nazionale e in questo momento ci vuole unità di intenti e d’azione. Il vizio di rilasciare comunicati tendenti al procurato allarme non e’ una novità per i 5stelle che hanno sempre utilizzato questo strumento per destabilizzare e creare consenso intorno al nulla. Un gruppo politico destinato all’estinzione che non porta nessun valore aggiunto al dibattito se non insulti e illazioni.

La Regione Liguria e tutti gli amministratori stanno reagendo in modo composto alla situazione complessa e in continua evoluzione del coronavirus. Nessuno abbassa la guardia. La Regione Liguria ha concordato punto per punto con il Governo centrale le misure da adottare e affrontiamo tutti una emergenza senza colori politici» – fa sapere Liguria Popolare.

Commenta così Tommasini: «mi chiedo come la Salvatore non provi vergogna per le sue dichiarazioni. Di falsità, illazioni e procurato allarme non ne abbiamo più bisogno. Capisco sia alla ricerca di qualche voto ma dovrebbe trovarli sulla base di contenuti e competenze che evidentemente, nel movimento grillino di oggi, non sono più di attualità».