Sanremo, le scuole lanciano flash mob per la giornata mondiale sull’autismo

Sanremo. Questi giorni sono giorni difficili per tutti. Ognuno di noi ha pensieri per il proprio lavoro, per la salute dei propri cari, per la gestione dei rapporti in famiglia e molti altri ancora.

La scuola si trova a gestire altrettante problematiche e la collettività degli insegnanti vive momenti complicati alla ricerca di proposte che rendano al meglio l’offerta dal punto di vista dell’istruzione. Ma non per questo rinuncia a quello che ritiene sia il suo obiettivo più importante: ricordarsi che per prima cosa è una comunità educante.

In questi momenti, chi insegna sente il bisogno di non perdere il legame quotidiano con gli alunni, cercando di non far sentire la propria lontananza fisica a chi sta vivendo chiuso nelle proprie case e lontano dalla relazione affettiva con i compagni. E’ lì che la scuola diventa comunità, educando a vedere in tutti i compagni sé stesso e scoprendo nell’altro un amico.

Proprio per questo l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante sente la profonda esigenza di mostrare la propria vicinanza alle famiglie e, in occasione della Giornata Mondiale di Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile, propone ai propri allievi una serie di attività per riflettere, anche a distanza, sulla tematica dell’inclusione e della diversità.

Le attività saranno proposte a tutti gli allievi, dalla Scuola per l’Infanzia fino alla secondaria di primo grado. Ognuno contribuirà a seconda del proprio grado di studio. Il 2 aprile, poi, alle 12 in punto, le famiglie sono invitate ad aderire ad un flash mob corale: esporre qualcosa di blu alla finestra, battere tre volte le mani, con un intervallo di cinque secondi tra un movimento e l’altro e finire con un grande applauso. Facciamo comunità, facciamoci sentire!

Tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante