Sanremo, la scuola al tempo del coronavirus. Alla Rubino lezione a domicilio con youtube

Sanremo. Insegnare le divisioni al tempo del coronavirus, alla scuola Rubino si può! E’ con un simpatico video realizzato da un insegnante dell’elementari matuziane che gli alunni hanno potuto continuare a studiare e imparare cose nuove in questi giorni di “quarantena” scolastica, grazie alla tecnologia e a basilari tecniche di montaggio.

Per non interrompere l’attività didattica, le maestre della primaria si sono ingegnate sfruttando youtube così da non lasciare soli i giovani studenti che da una settimana e fino a mercoledì (almeno) dovranno rimanere a casa per via delle disposizioni regionali di prevenzione e contenimento al fenomeno Covid-19. Un video di pochi secondi a portata di smartphone, da vedere e rivedere, che è stato consigliato alle famiglie per una lezione fai da te.

«Nonostante lo stop ecco che spuntano dalla nostra scuola tante idee e si scatena la fantasia e la passione degli insegnanti nel fare lezione e tenere compagnia ai propri alunni anche da casa, spiega la referente del progetto #Rubinogazette Anna Maria Cosentino. Abbiamo proposto una simpatica spiegazione di matematica semplice e divertente, ma soprattutto a disposizione di tutti gli utenti. Le iniziative delle nostre maestre sono molte e ci tengono piacevolmente impegnati in questa imprevista situazione».