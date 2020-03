Sanremo, la facciata dell’ospedale illuminata con i colori della bandiera

Sanremo. «Questa sera illumineremo la facciata del nostro ospedale con i colori della nostra bandiera. Un grande tricolore ad unire in un abbraccio virtuale chi sta lottando dentro gli ospedali e chi si sta adoperando fuori per contenere il contagio. Un piccolo gesto, reso possibile grazie alla realizzazione offerta dalla ditta sanremese Pico service che ringrazio, ma dal forte valore simbolico in un momento di grande mobilitazione nazionale», lo dichiara il sindaco Alberto Biancheri, annunciando l’installazione luminosa che da stasera e fino alla fine dell’emergenza avvolgerà la facciata dell’ospedale Borea.

Intanto prosegue la gara di solidarietà verso il presidio ospedaliero sanremese. Ieri si è chiusa la raccolta fondi popolare lanciata su piattaforma di crowdfunding con l’eccezionale risultato di oltre 50 mila euro in poco più di due giorni, già devoluti alla ASL1. E sempre ieri una grande azienda sanremese ha donato all’ospedale oltre 100 mila euro. «Una mobilitazione di solidarietà e generosità eccezionale. Ne sono molto orgoglioso. Ringrazio tutti i sanremesi», ha affermato il primo cittadino di Sanremo.