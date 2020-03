Sanremo. «Mi hanno danneggiato l’auto perché targata Milano». E’ quanto denunciato da Marco Tolve, 61 anni, milanese da anni residente a Sanremo, che per tre giorni ha lasciato la propria Smart in corso Nazario Sauro, al Porto Vecchio, per poi ritrovarla con il tettuccio in vetro completamente distrutto. Ignoti l’hanno colpita, è l’ipotesi predominante, con qualche pietra o altri oggetti pesanti.

Secondo l’uomo l’atto vandalico è da attribuirsi al fatto che l’auto è targata Milano e alcune persone, a causa della psicosi generata dall’emergenza coronavirus, potrebbero aver deciso di punire con questo gesto un presunto “untore”.

Tolve stamani si è recato in caserma dai carabinieri a sporgere regolare denuncia di danneggiamento.