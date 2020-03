Sanremo, il sindaco Biancheri proibisce i mercati e installa presidio all’annonario

Sanremo. «Questa mattina ho riunito i dirigenti comunali per fare il punto sul nuovo decreto varato ieri sera. Non riporto tutti gli articoli e gli allegati dello stesso, che avrete già consultato e che potete trovare ovunque online, ma vi comunico alcuni provvedimenti aggiuntivi che abbiamo deciso, in linea con le finalità del Dpcm di ieri, anticipandovi alcuni punti contenuti nell’ordinanza di prossima pubblicazione:

– chiusura dei cimiteri;

– chiusura dei parco giochi per bambini;

– chiusura di tutti mercati ambulanti;

– chiusura al pubblico degli uffici comunali, tranne quelli per servizi essenziali;

– al mercato annonario rimarranno aperti solo i banchi di generi alimentare, dal lunedì al sabato, con un presidio al varco d’ingresso della struttura». Lo comunica con una nota su Facebook il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

«Siamo tutti chiamati a grossi sacrifici per superare per questo momento così difficile. Li stanno facendo coloro che devono continuare ad andare a lavoro, e li stanno facendo coloro che sono rimasti a casa e hanno dovuto chiudere le proprie attività. Siamo tutti parte di una grande comunità, a tutti sono stati chiesti grandi sacrifici a beneficio della propria e dell’altrui sicurezza in un momento decisivo di sforzo collettivo per il contenimento del contagio.

Ed è in nome della sicurezza della collettività e degli immani sforzi che si stanno compiendo, che lancio un ulteriore monito a chi ancora non avesse ben compreso la serietà della situazione: saranno ulteriormente inaspriti i controlli sulla direttiva impartita di uscire di casa solo per motivi di strettissima e comprovata necessità. Chi sarà sorpreso a violare le prescrizioni – lo ricordo - incorre in pesanti misure che vanno fino alla denuncia penale. Se avete bisogno, se avete dubbi o richieste di informazioni, scrivetemi, appena possibile risponderò a tutti. Forza e coraggio, la supereremo» – afferma il primo cittadino.

L’ordinanza: ordinanza sindacale (1)