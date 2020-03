Sanremo, il parcheggio dell’ospedale diventa gratuito

Sanremo. L’amministrazione comunale comunica che a partire da domani il parking dell’ospedale Borea sarà completamente gratuito.

In particolare, considerato che all’ospedale Borea per via di questa fase emergenziale non è quasi più prevista attività ambulatoriale e che il numero dei visitatori è drasticamente limitato, tale iniziativa andrà a maggior beneficio del personale ospedaliero del Borea, che avrà quindi a disposizione più aree parcheggio e in forma completamente gratuita.