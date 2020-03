Sanremo. Difesa dei dipendenti comunali impiegati a Casa Serena, il consiglio comunale si schiera per la tutela dei posti di lavoro. E’ stato approvato nella seduta odierna l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia e illustrato dalla new entry Federica Cozza (ex Lega), con il quale la consigliera ha chiesto al sindaco di prendere una posizione netta a garanzia di una ricollocazione all’interno del perimetro occupazionale del Comune del personale coinvolto nella privatizzazione della casa di riposo pubblica.

La proposta di FdI ha trovato una sponda in tutti i colleghi di opposizione e allo stesso tempo nel primo cittadino Alberto Biancheri. Il sindaco ha spiegato: «Questo è uno dei problemi che abbiamo affrontato con più attenzione in queste ultimi mesi. Non vogliamo sottrarci al nostro ruolo ma alla luce del parere della Corte dei Conti, ritengo che la decisione su un eventuale reintegro debba essere valutata dal nostro apparato amministrativo. Non si tratta, infatti, di una scelta politica. Vogliamo impegnarci per salvaguardare i dipendenti comunali qualora vi siano le condizioni giuridiche per farlo. Gli unici che possono dircelo, tuttavia, sono i dirigenti».

di 8 Galleria fotografica Consiglio comunale di Sanremo, banchi della maggioranza e dell'opposizione









«Avevamo già posto il problema con una mia interpellanza sul tema nel dicembre scorso, oggi siamo soddisfatti del primo risultato, aggiunge il capogruppo di FdI Luca Lombardi, assente per motivi personali. Avremmo preferito che casa Serena restasse in proprietà al Comune per esercitare la sua funzione pubblica e di servizio sociale ma almeno si salvaguardi l’occupazione dei lavoratori che vi operano mantenendoli nella pianta organica del comune come sono sempre stati , stante anche la necessità che il nostro comune ha di impiegati nei vari settori».

In apertura del consiglio comunale, il sindaco ha consegnato un mazzo di fiori alla dirigente dell’ufficio delibere Patrizia Melchiorre presto in pensione.

(Notizia in aggiornamento in successivi articoli)