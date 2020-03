Sanremo, finisce l’era di Giorgio Prato alla direzione generale di Amaie Energia

Sanremo. Finirà la prossima settimana l’esperienza alla guida di Amaie Energia per il direttore generale Giorgio Prato. Il dg, approdato nella Città dei Fiori ormai tre anni fa, ora in scadenza di contratto, lascerà la società partecipata del Comune per approdare in un altro contesto aziendale fuori provincia.

Prato, manager strappato all’Ata di Savona, altra realtà pubblica che si occupa di raccolta dei rifiuti solidi urbani, lascia un’Amaie Energia in grande crescita e con un risultato della differenziata, incentivato dall’introduzione del sistema porta a porta, che si attesta intorno al 60%. La decisione dell’ex direttore generale è stata comunicata all’amministrazione comunale che ne ha accolto la richiesta di dimissioni. Al momento non è ancora chiaro cosa accadrà alla governance della azienda in house nei prossimi giorni. Il timone della partecipata, in attesa di capire se altri prenderanno il posto di nuovo direttore (alcuni curriculum sono già arrivati a Palazzo Bellevue), sarà suddiviso tra presidente del consiglio di amministrazione Andrea Gorlero e l’assessore all’Ambiente Lucia Artusi.