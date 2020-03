Sono stati consegnati gli assegni virtuali per un valore totale di € 3.700,00 alle 2 Associazioni vincitrice del bando di ACEB 2019, con una percentuale equa del 92,5% proporzionata alle cifre chieste. Con questa donazione ACEB ha erogato fino a oggi 10.981,95 euro in beneficenza.

All’associazione Nonsiamosoli di Sanremo, sono stati consegnati 2.775,00 euro per il progetto trasporto pazienti oncologici. Valore del progetto euro 3.000,00.

L’associazione nasce nel 2007 da un gruppo di donne ammalate di cancro al seno, esse si sono aiutate a vicenda durante le cure. Con l’Associazione aiutano altre donne che si ammalano, sostenendole nei trasporti e condividendo le situazioni emotive che inevitabilmente si affrontano durante tale percorso.

All’associazione A.S.D. Atletica di Vallecrosia, sono stati consegnati 925,00 euro per il progetto acquisto vestiario tecnico sportivo per atleti di categorie giovani e master/assoluti. Valore del progetto euro 1.000,00. Da oltre 35 anni la società collabora con le scuole e con i comuni per sviluppare la pratica sportiva e più precisamente avviare all’atletica leggera giovani e adulti. La società sportiva viene svolta sia a livello amatoriale che a livello agonistico.

I bonifici sono già stati eseguiti e saranno sul conto delle 2 associazioni il primo di aprile 2020.