Sanremo, due stranieri ubriachi si affrontano su un mezzo RT. Interviene la polizia

Sanremo. Neanche l’emergenza Coronavirus frena certi personaggi dal creare problemi di ordine pubblico.

Ieri sera, due giovani magrebini già noti alle forze dell’ordine, si sono affrantati su un mezzo pubblico della Riviera Trasporti, in arrivo alla stazione delle corriere di piazza Colombo. Erano circa le 22, quando l’autista del bus, vedendo che i due visibilmente alterati da alcol e chissà cos’altro stavano per venire alle mani, gli ha intimato di scendere e contestualmente ha avvisato il 112.

La lite è proseguita nella stazione e, all’arrivo della volante di polizia, uno dei due è fuggito. L’Altro, fermato dagli agenti, è stato denunciato per l’inosservanza del “decreto Conte”. Insomma: non aveva nessun motivo per trovarsi fuori casa (è residente in città). Rischia fino a 200 euro di multa e tre mesi di carcerazione.