Sanremo. Quando i social esprimono tutto il loro potenziale benevolo, riunendo in un unico contenitore e mettendo in contatto costante il mondo femminile della Città dei Fiori. E’ un vero boom quello che sta conoscendo il gruppo Facebook Sanremo Donna, costituto da sole due settimane, ha aggregato oltre 7000 mila iscritte.

A generare un interesse tale è stato l’oggetto per cui è nata inizialmente questa piazza virtuale. Ovvero, conoscere le ultime novità relative al reparto di Ginecologia dell’ospedale Borea. Nelle scorse settimane, infatti, si erano diffuse voci – poi smentite dalla direttore dell’Asl1 Marco Damonte Prioli – che a seguito del calo delle nascite nel punto sanitario matuziano, si sarebbe potuti arrivare presto ad accorpare il reparto a quello di Imperia. Tutto fermo in realtà, in attesa di capire meglio le tempistiche a cui deve sottostare la costruzione dell’ospedale unico di Taggia. Voci, quelle di una possibile chiusura, che si erano ingigantite alla notizia dell’abbandono da parte del primario in carica Sergio Abate, questione di questi ultimi giorni. In attesa che ne venga nominato uno nuovo, si ipotizza la nomina di un “reggente” prelevato tra gli specialisti del nosocomio del capoluogo.

Intanto, il gruppo ha continuato a crescere e adesso si è trasformato in un luogo di ritrovo nel quale, sopratutto le mamme, raccontano della propria esperienza con i figli: ansie, turbamenti e anche incidenti di percorso della vita da genitore.

Pochissime le regole per farvi parte: “il rispetto altrui innanzitutto”. Gli amministratori invitano a “postare consigli e suggerimenti sinceri, commenti allegri e post solari. Ognuna deve sentirsi libera di esprimere se stessa e godersi, dopo magari una giornata di lavoro, qualche minuto di spensieratezza sorridendo e scherzando! E quando bisogna affrontare qualche problema comune ci saremo perché: siamo donne”.