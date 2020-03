Sanremo, contromisure improvvisate al coronavirus. In Comune spunta il cordone di sicurezza fai da te

Sanremo. In attesa che anche in Comune arrivi un carico di mascherine per il personale dipendente, c’è chi, per timore di essere contagiato, ha anticipato le contromisure ufficiali al coronavirus creandosi delle zone di sicurezza fai da te. E’ questa la scena a cui si assiste da qualche giorno entrando a Palazzo Bellevue: il banco dell’impiegato che indica all’utenza dove si trovano gli uffici comunali, è stato autocircondato da un cordone di sicurezza che tiene a debita distanza il cittadino.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, l’amministrazione comunale ha distribuito oltre 120 flaconi di disinfettante per le mani ai propri funzionari che lavorano a contatto con il pubblico. Le misure preventive potrebbero essere rafforzate nel giro delle prossime ore.