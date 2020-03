Sanremo, consegne a domicilio. Anche i ristoranti di piazza Bresca si adeguano

Sanremo. Quando il coronavirus cambia le abitudini dei cittadini come quelle dei ristoratori storici della Città dei Fiori. In piazza Bresca anche la storia Trattoria del porto da Nicò ha deciso di spostarsi sul mercato del cibo d’asporto per far fronte a questo periodo di chiusura forzata.

A partire da domani, il locale, condotto dai fratelli Martino, inizierà a consegnare le ordinazioni direttamente a casa sia a pranzo che a cena. A disposizione della clientela un menù completo fatto di antipasti, primi, secondi con contorno e dessert.

“Supportate il commercio locale! Insieme ce la faremo”, questo lo sloga utilizzato dal ristorante da Nicò per la lanciare la sua iniziativa.