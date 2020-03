Sanremo. E’ avvenuta oggi pomeriggio la consegna ufficiale delle mascherine donate dalla comunità cinese delle Città dei Fiori all’ospedale Borea.

Il direttore della ASL 1 Imperiese, Marco Damonte Prioli, nella sede della azienda sanitaria a Bussana, ha ricevuto i presidi medici dalle mani di Davide, albergatore e rappresentante della comunità sino-matuziana.

di 11 Galleria fotografica Sanremo, consegnate le mascherine donate dalla comunità cinese all'ospedale









«Ne avevamo veramente bisogno» ha commentato Prioli, che poi si è esibito insieme a Davide, nel “saluto da coronavirus” che consiste nel toccarsi a vicenda le punte dei piedi.

Insieme a loro c’era Yin Da, uno studente cinese all’Accademia di Belle Arti locale. Doveva diplomarsi quest’anno, ma a causa dell’emergenza coronavirus tutto è rimandato. Yin ha comunque scelto di rimanere qui a Sanremo e non fuggire in Cina: per «Rimanere a lottare insieme a voi»

Il numero delle mascherine, frutto di una donazione dalla Cina ai propri compatrioti, si aggira sulle 14.000 unità.

“Un bellissimo gesto di una comunità molto ben integrata da tanti anni qui a Sanremo e in provincia. Una donazione che rinsalda il legame di amicizia di due Paesi alle prese con un’immane sfida comune. A loro un grande ringraziamento da parte di tutta la comunità sanremese”, ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri, che insieme al presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, ha intrattenuto i rapporti istituzionali con la comunità cinese che ha voluto fare questa donazione.