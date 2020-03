Sanremo, Civiltà Liberale dona mascherine alla cittadinanza

Sanremo. Dopo poco dalla sua costituzione, “Civiltà Liberale” è già a fianco della comunità nel combattere la diffusione del coronavirus.

Dopo aver donato 150 mascherine alla cittadinanza, il nuovo movimento politico presieduto da Donato Di Ponziano, si appresta a donarne altrettante. Sono tutti presidi medici che un associato, Diego Santis, si fa spedire da suoi contatti direttamente dalla Cina.

“Il problema sono le dogane – spiega un altro membro, Alessandro Condò – spesso le mascherine vengono trattenute e le ultime sono arrivate dopo un periplo che le ha viste partire dalla Cina, arrivare in Germania, dopo Bologna e poi infine Milano, da dove sono arrivare a Sanremo tramite corriere”

Condò fisicamente, nel suo studio di fisioterapia in via Pietro Agosti 153, è anche quello che distribuisce le mascherine. Basta contattarlo telefonicamente al 3288857180, prenotare i presidi (massimo 5 per ordine) e poi, quando saranno disponibili, andarli ritirare allo studio di Condò.