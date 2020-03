Sanremo, chiudono tante piccole attività. Ok la spesa al supermercato senza scordarsi del negoziante di fiducia

Sanremo. Chiudono tante attività nella Città dei Fiori. Tante che potrebbero rimanere aperte, in regola con i dettami del decreto Conte per il contenimento ed il contrasto della pandemia da Coronavirus.

Stiamo parlando delle piccole botteghe: alimentari, ortofrutta, macellerie e quant’altro compone il tessuto economico di Sanremo, ma anche di tante altre cittadine della provincia, della regione e dell’Italia.

Chiudono perché oramai la clientela manca, non solo quella derivante dal turismo, ma soprattutto quella locale che preferisce, a volte sbagliando, il supermercato. Certamente quest’ultimo è indispensabile, più economico e con prodotti che non si trovano altrove, ma la piccola attività offre molte volte acquisti più a chilometro zero, in molti casi di qualità migliore e non provoca concentrazioni di persone, non proprio salubri di questi tempi.

Con questo non si vuole denigrare il supermercato, anzi: concentriamo buona parte delle spese lì, senza però dimenticarci, ad esempio, dell’alimentare sotto casa, che ci permette di fare meno strada e che non ha le spalle economicamente larghe, a differenza delle grosse catene di market.