Sanremo. Dieci persone residenti a Sanremo sono state denunciate dai carabinieri della compagnia matuziana per inottemperanza al decreto del premier Conte. C’era chi prendeva beatamente il sole in spiaggia, con tanto di ombrellone e necessario per una giornata di mare dopo una pedalata sulla ciclabile, e chi pescava in compagnia sul molo.

I militari dell’Arma, stamani, sono stati impegnati in controlli lungo le spiagge, sull’Imperatrice e ai Tre Ponti. E’ in queste zone che sono stati “pizzicati” i dieci sanremesi. «Siamo solo noi», si sono giustificati, quando i carabinieri hanno chiesto loro il motivo per cui si trovavano in spiaggia. Se tutti ragionassero allo stesso modo, invece di restare in casa, il litorale sarebbe affollato. In barba al decreto emanato dal presidente del consiglio dei ministri per arginare la diffusione del coronavirus.

I controlli dei militari continueranno anche nei prossimi giorni. Il messaggio, ripetuto a più voci è sempre lo stesso: per sconfiggere il Covid-19 è necessario stare a casa.