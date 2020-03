Sanremo. Da oggi, per venire incontro alle esigenze dei tanti che non possono muoversi da casa, la Macelleria Marcello di via Galileo Galilei effettua anche la consegna a domicilio.

A disposizione carni italiane ed estere di prima qualità, nonché verdura e generi alimentari di molti tipi.

Telefono: 0184 532853, 349 1410681, dal lunedì al giovedì dalle 7 alle 13, dal venerdì al sabato dalle 7 alle 18