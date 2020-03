Sanremo, Baggioli (Forza Italia ): «Alessandra Beltrame nominata vice coordinatrice provinciale di Azzurro Donna»

Sanremo. «Come promesso la settimana scorsa, in accordo con Alice Dotta, coordinatrice ligure di Azzurro Donna, con Patrizia Badino, referente provinciale delle donne forziste, con il Commissario sanremese di Forza Italia Dino Sandiano, sentiti i Commissari di Ventimiglia Marco Agosta e Gabriele Amarella, si è condiviso il nome di Alessandra Beltrame quale Vice Coordinatore Provinciale di Azzurro Donna» – fa sapere Simone Baggioli, Commissario Forza Italia di provincia di Imperia.

«La Beltrame, forzista della prima ora, è stata Medico Chirurgo e Pneumologo presso l’ASL 1 Imperiese. Oggi in pensione risulta attualmente volontaria presso l’azienda ospedaliera della provincia di Imperia a seguito dell’emergenza Covid-19.

Insieme alla Patrizia Badino, di concerto al Comitato Provinciale di Forza Italia, daranno vita ad un’azione condivisa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, non ultimo il supporto psicologico delle donne in gravidanza. Concludo augurando a Patrizia e Alessandra un buon lavoro» – afferma Simone Baggioli, Commissario Forza Italia provincia di Imperia.