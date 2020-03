Sanremo, anziani positivi concentrati al “Borea” saltato l’accordo con la Regione. Il Cda: «La Viale non ci hai mai contattati»

Sanremo. L’ Amministrazione della Fondazione Borea ha purtroppo appreso dalla stampa quanto dichiarato dall’Assessore alla Sanita della Regione Liguria Sonia Viale, ossia «Saltato l’accordo fra la Regione e la Fondazione. Sono rammaricata, si è perso tempo. Era una soluzione ottimale, ma ne troveremo un’altra in provincia di Imperia. Ci voleva più coraggio».

«Prima di addentrarci nel merito di quanto sopra dichiarato, si precisa che la Fondazione, in stretto ossequio al suo statuto, opera secondo principi che antepongono il rispetto e la tutela dei propri ospiti e

dei propri dipendenti. Pertanto nessuna decisione in merito sarebbe stata presa da questa Fondazione,

senza tenere in considerazione questi fondamentali diritti e principi».

«Spiace non condividere assolutamente quanto sopra dichiarato dall’assessore, non rappresentando i fatti accaduti, in quanto la Fondazione, con atti trasparenti e disponibili, facilmente documentabili, si è adoperata per valutare eventuali iniziative, legate all’emergenza Covid19, sempre nel rispetto dei principi sopra menzionati. Si apprendeva, inoltre, nel corso della settimana, da fonti giornalistiche, decisioni a noi mai comunicate, ingenerando nei parenti degli ospiti e nei nostri collaboratori, allarmismi e preoccupazioni. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno il “rammarico” di non avere mai conosciuto e interloquito con l’Assessore Regionale Viale. Capiamo anche, che in questo momento, cosi grave e triste per la Liguria e per l’intero Paese, l’Assessore Regionale Viale non abbia avuto un attimo di tempo per sentire i nostri dubbi e le nostre richieste legittime, che forse avrebbero incontrato una soluzione condivisa e proficua. Il coraggio dimostrato dai Medici, dagli Infermieri e dagli Operatori della Sanità Pubblica, con tutto il rispetto a loro dovuto, non è molto differente dal quel coraggio, orgoglio ed attaccamento al lavoro che dimostrano quotidianamente i dipendenti delle residente per anziani (RSA) e della Fondazione Borea in particolare. I membri del Consiglio di Amministrazione sono fiduciosi che un giorno, finita questa gravissima emergenza, l’Assessore Viale voglia incontrarli per affrontare un sereno e proficuo confronto per il futuro e con l’occasione farle conoscere la Casa di Riposo Borea con la sua storia e le sue peculiarità».