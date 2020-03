Sanremo, Amaie Energia e raccolta differenziata: istruzioni per l’uso in tempi di Coronavirus

Sanremo. Dall’inizio dell’emergenza nazionale legata alla diffusione del Coronavirus Covid-19 Amaie Energia ha messo in atto una serie di interventi volti a garantire la maggior sicurezza possibile nei confronti della cittadinanza e dei dipendenti dell’azienda.

Per contribuire alla limitazione della diffusione del virus sono stati intensificati gli interventi di sanificazione di marciapiedi ed aree pubbliche attraverso lavaggio con idropulitrice a pressione, con particolare attenzione ai luoghi di maggior frequentazione come gli spazi antistanti farmacie, supermercati, uffici pubblici, istituti di credito ed altro.

L’azienda, nell’attuazione delle misure preventive per il contenimento della diffusione del Coronavirus e per una maggiore tutela dei propri dipendenti, anche per prevenire l’eventuale protrarsi della situazione emergenziale, ha predisposto sia nel comparto della raccolta che in quello dello spazzamento l’alternanza del personale in servizio, con una diminuzione degli operatori presenti sul territorio senza per questo incidere in maniera significativa sullo svolgimento dei servizi indispensabili.

Grazie a questo tipo di riorganizzazione il regolare andamento di un servizio indispensabile come il servizio integrato dei rifiuti non subirà rallentamenti o ancor peggio interruzioni.

I servizi di raccolta differenziata rimarranno garantiti, ma verranno limitate le attività di raccolta di abbandoni e ingombranti abbandonati. Quanto sopra, per taluni utenti, potrà subire modifiche in relazione alle direttive che attendiamo a breve dagli Organismi Competenti in ordine alle modalità di esposizione dei

rifiuti da parte di soggetti in quarantena. Verrà gradatamente sospeso il prelievo di ingombranti a domicilio su appuntamento, Si ricorda che pertanto le eventuali richieste che dovessero pervenire non verranno espletate in questo periodo. Gli ingombranti potranno essere regolarmente smaltiti alla fine dell’emergenza in atto.

In seguito alla riorganizzazione del personale la raccolta quotidiana potrà subire degli allungamenti nelle tempistiche di esecuzione del servizio, pertanto si invitano i cittadini a non allarmarsi se i rifiuti dovessero sostare più a lungo del normale nelle posizioni di esposizione e/o conferimento.

Raccomandiamo ai cittadini il rigoroso rispetto delle regole già vigenti al fine di non creare situazioni di degrado e disagio alla cittadinanza che sarebbero assai gravi in questo periodo ed al servizio di raccolta dei rifiuti che, per forza maggiore, è limitato in seguito alle misure illustrate.

Ribadiamo pertanto l’obbligo di rispettare al massimo i calendari di esposizione, compattare e ridurre di volume i rifiuti ed evitare abbandoni di rifiuti e/o conferimenti nei giorni errati. I sacchi per i rifiuti contenenti “plastica e lattine” e “indifferenziata” devono essere conferiti ben chiusi.

Non utilizzare i gettacarte lungo le vie cittadine come raccoglitori di rifiuti al posto dei sistemi predisposti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani. Utilizzare i gettacarte per le deiezioni canine. I centri di raccolta comunali rimangono CHIUSI fino alla fine dell’emergenza. Ricordiamo quindi di non abbandonare rifiuti ingombranti sul territorio né depositarli nei pressi di cassonetti condominiali e/o di prossimità: tenere tali rifiuti in casa e smaltirli dopo la fine dell’emergenza attraverso i canali ufficiali.

Vista l’eccezionalità, poiché il punto di distribuzione dei sacchi al Palafiori è chiuso, in caso di esaurimento dei sacchi già in dotazione si può procedere nel seguente modo:

1) per l’organico utilizzare sacchetti biodegradabili (shopper) forniti dalle varie catene commerciali (supermercati, etc), esclusivamente all’interno dei contenitori marroni (mastelli o bidoni).

2) per la “plastica+lattine” (colore giallo) utilizzare sacchi in plastica preferibilmente trasparenti affinché si possa vederne il contenuto, ben chiusi e legati.

3) per la “indifferenziata” (colore grigio) utilizzare sacchi in plastica preferibilmente trasparenti, NO NERI, affinché si possa vederne il contenuto, ben chiusi e legati. Stesso procedimento per chi usufruisce del servizio integrativo di raccolta dei pannolini-tessili sanitari (sacco azzurro)

Il numero verde rimane attivo, ma è istituito anche un ulteriore canale di contatto attraverso un numero cellulare dedicato: 337 1413084, che risponde dalle 9.00 alle 13.00 tutti i giorni dal lunedì al sabato.