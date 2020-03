Sanremo, al tempo del coronavirus prende vita la palestra online: come tenersi in forma restando a casa

Sanremo. Lezioni gratuite su Facebook per continuare ad allenarsi senza uscire di casa. E’ l’idea messa in atto da un gruppo di personal fitness coach a seguito del decreto italiano che indica di evitare di uscire di casa, se non è strettamente necessario, per limitare la diffusione del contagio da coronavirus.

«In questi giorni in cui molte palestre sono chiuse, la PFC Academy apre la sua palestra online e ognuno potrà liberamente allenarsi da casa con le video dirette di personal fitness coach certificati - spiegano - Una nuova avventura per un periodo particolare. Verranno trattati allenamenti di tonificazioni, funzionali e di pilates per dare la possibilità a tutti di allenarsi anche a distanza».

Dal 9 marzo hanno così preso il via le lezioni virtuali che tutti possono seguire per continuare a mantenersi in forma anche stando a casa. «Per seguire le lezioni basta cercare su Facebook “Allenati con i personal fitness coach” ed iscriversi al gruppo. Sono lezioni totalmente gratuite – rassicura l’istruttore di fitness, personal trainer e teacher pilates Valerio Nic – Idea creata per tenerci su di morale, vi aspetto stasera e domani sera alle 19 su Facebook. Questa sera mezz’ora la farò io, mentre l’altra mezz’ora sarà fatta da un’altra ragazza. Domani invece saranno 45 minuti di “Pilates a casa di Valerio”».

«Stiamo vivendo tutti delle giornate piene di incertezza e nessuno sa bene come agire. Una cosa ci accomuna: la voglia e la passione per il movimento e lo sport - dicono i personal fitness coach - Lo sport ci insegna che disciplina e rispetto delle regole permettono di respingere ansia e nervosismo. Il movimento può quindi aiutarci tanto e in questi momenti di difficoltà dobbiamo rimboccarci le maniche ed aiutarci».