Sanremo, al Casinò va in scena il Premio “Donna di Fiori”

Sanremo. Venerdì 6 marzo alle 21, presso il Teatro dell’Opera del Casinò, si terrà l’evento Premio “Donna di Fiori”, alla sua terza edizione sanremese.

La serata di arte varia, a ingresso libero su presentazione invito, è patrocinata dal Comune di Sanremo-Assessorato alle Politiche Sociali, dal Casinò Municipale, dal Centro Provinciale Antiviolenza, nonché dalla Consigliera di Parità Regionale, dalle Associazioni FIDAPA, AIDDA e AIDM ed è finanziata da Sponsor privati. È stata ideata da Silvia Troiani e Agata Trezza, donne e mamme che hanno unito la loro professionalità al desiderio di aiutare concretamente le donne in pericolo o in difficoltà, nonché sensibilizzare sul tema della violenza di genere e sostenere chi ha subito minacce o abusi.

I fondi raccolti durante la serata, con offerta libera, verranno interamente devoluti al “Centro di Aiuto alla Vita” di Sanremo-Taggia che dal 1995 dà sostegno alla maternità e ai bambini, purtroppo spesso oggetto di abusi, violenza o minaccia. Il CAV ha accolto, dal 2001, circa 200 tra donne e bambini e i fondi raccolti durante il Premio Donna di Fiori saranno anche a sostegno del restauro della Casa di Accoglienza, da dedicare esclusivamente alle donne vittime di violenza.

Durante la serata del 6 marzo, presentata da Chiara Buratti, attrice di teatro e presentatrice Rai Scuola, oltre a momenti di sensibilizzazione e raccolta fondi, si alterneranno sul palco diverse personalità e artiste premiate, che durante il loro percorso si sono distinte sia per il lavoro che per progetti personali, ovvero impegno nel sociale, nonché socio-psicologico.

I premi sono realizzati e offerti dal maestro orafo Michele Affidato e dalla Maison Daphné Sanremo con il foulard “scarpette rosse” edizione speciale Premio Donna di Fiori. «Tutti insieme possiamo fare qualcosa per bloccare o almeno arginare un male così grande, per il bene delle donne di oggi e di domani. Il Premio Donna di Fiori è tra gli importanti eventi organizzati dalla società matuziana Around Events. Per maggiori informazioni, offerte liberali devolute in beneficenza e per prenotare i biglietti della serata di venerdì 6 marzo, rivolgersi a info@aroundevents.eu» – fanno sapere gli organizzatori.