Sanremo, a Villa Giovanna d’Arco rinnovate le cariche del nuovo consiglio diocesano

Sanremo. L’Azione cattolica diocesana, dopo averla rinviata per l’emergenza Coronavirus, ha convocato l’assemblea elettiva diocesana per domenica 8 marzo a Villa Giovanna d’Arco, salvo diverse disposizioni che dovessero nel

frattempo intervenire. Verranno rinnovate le cariche elettive per il nuovo consiglio diocesano.

Il consiglio rimarrà in carica tre anni, si farà promotore di incontri, eventi e attività varie nella zona della diocesi Ventimiglia-San Remo, oltre a fare da fulcro tra tutte le parrocchie. Il titolo dell’assemblea “Ho un popolo numeroso in questa città” rispetta il compito che l’azione cattolica ha recepito dalle parole di Papa Francesco: una chiesa in uscita che avvicini le persone testimoniando il Vangelo con le opere e anche con le parole.

All’incontro sarà presente anche il vescovo monsignor Antonio Suetta, oltre ad un membro della delegazione regionale e ad un delegato dalla presidenza nazionale.