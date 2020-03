San Bartolomeo al Mare, «Chi è venuto qui dalle zone rosse rimanga nella propria residenza»

San Bartolomeo al Mare. Scrive il sindaco Valerio Urso: «In attesa di comprendere cosa prevede il Decreto firmato questa notte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dei dispositivi che dovranno essere adottati, si raccomanda a tutti coloro che – provenienti dalla “zona rossa” – hanno raggiunto San Bartolomeo al Mare negli ultimi giorni, di non abbandonare le loro residenze (alberghi o seconde case che siano) se non in caso di estrema necessità.

Ricordo che la cosiddetta “zona rossa” è stata estesa a tutta la Lombardia e 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cussio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. A chi presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi centigradi si raccomanda di restare nella propria abitazione e di chiamare il 112. Ricordo anche che chi occupa seconde case deve presentare immediata autodenuncia all’ALS1».

