Ripartono in telematico le riunioni della Regione. Piana: «Prossimo step Consigli in video-conferenza»

Genova. L’attività delle Regione Liguria, nonostante la chiusura di Palazzo Tursi, riparte per non fermarsi, in modalità telematica. Si è svolta oggi, in video-conferenza, la prima riunione dell’Ufficio Presidenziale Integrato.

Si tratta sostanzialmente di un organo che ha il compito di assolvere alle funzioni delle commissioni consiliari, per affrontare i temi ed i compiti del momento: soprattutto quelli riguardanti le conseguenze economiche, sociali ed organizzative in tempi di Coronavirus.

Alle riunioni dell’UTI parteciperanno, compatibilmente con gli altri impegni, tutti gli assessori, i capigruppo, il segretario ed il vicesegretario regionale, nonché il governatore Giovanni Toti ed il presidente del consiglio Andrea Piana.

Lo stesso Piana, domani in video-conferenza, parteciperà ad una riunione con tutti i presidenti di consiglio regionale d’Italia. «Stiamo anche organizzandoci per fare dei consigli regionali in modalità telematica – spiega l’ex vicesindaco di Pontedassio – non sarà facile, perché bisognerà creare dal nulla un sistema ad hoc per garantire la regolarità degli interventi e delle votazioni».

Il sistema operativo per gestire le video-conferenze, al quale parteciperanno più di 20 persone contemporaneamente, è stato fornito alla Regione da Liguria Digitale.