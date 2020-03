Restare in forma anche chiusi in casa per il Coronavirus. Ecco le lezioni di pilates in diretta online di Valerio Nicosia

Sanremo. Ci sono ancora 20 giorni durante i quali sarà obbligatorio restare a casa per quasi tutto il giorno. E le poche uscite all’aria aperte non saranno sempre sufficienti per mantenere i fisico in forma.

Ad ovviare questo problema ci ha pensato Valerio Nicosia, un personal trainer matuziano che normalmente tiene corsi di pilates alla palestra “The Club” di via Galilleo Galilei.

Già da un po’ infatti Valerio tiene le sue lezioni in diretta Facebook sulla sua pagina social. Sono ovviamente gratuite e si svolgono il lunedì ed il martedì a partire dalle 18.30 per circa mezz’ora.

I suoi corsi si inseriscono anche in un progetto di portata nazionale, la Personal Fitness Coach (PFC) accademy, che unisce più di 100 personal trainer. Le lezioni del sanremese, in questo caso, si tengono, sempre in diretta Facebook, martedì e giovedì alle 17.30.

«In questi giorni in cui molte palestre sono chiuse, la PFC Academy apre la sua palestra online e ognuno potrà liberamente allenarsi da casa con le video dirette di personal fitness coach certificati – spiega Nicosia – Una nuova avventura per un periodo particolare. Verranno trattati allenamenti di tonificazioni, funzionali e di pilates per dare la possibilità a tutti di allenarsi anche a distanza».

«Stiamo vivendo tutti delle giornate piene di incertezza e nessuno sa bene come agire. Una cosa ci accomuna: la voglia e la passione per il movimento e lo sport – dicono i personal fitness coach - Lo sport ci insegna che disciplina e rispetto delle regole permettono di respingere ansia e nervosismo. Il movimento può quindi aiutarci tanto e in questi momenti di difficoltà dobbiamo rimboccarci le maniche ed aiutarci».

CLICCA QUI per accedere alla pagina Facebook “Valerio Nicosia Personal Fitness Coach”