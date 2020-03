Restare a casa? No, grazie. A Ventimiglia famiglia in riva al mare nonostante l’emergenza coronavirus

Ventimiglia. Restare a casa? No, grazie. Molto probabilmente è quello che avrà pensato questa allegra famigliola che ha deciso di trascorrere questo pomeriggio di sole quasi primaverile in riva al mare.

Peccato che il Decreto del Presidente dei Ministri dell’11 marzo, mirato al contenimento del contagio da coronavirus, inviti tutta la popolazione a non uscire dalla propria abitazione se non strettamente necessario, quindi solo per motivi lavorativi, di salute, per fare la spesa o andare in farmacia. «Non si può uscire di casa se non per validi motivi», si legge sul sito del ministero dell’Interno.

Quale sarà la necessità improrogabile di questa famiglia? Tutto fa pensare solamente ad una inosservanza e ad una totale mancanza di rispetto delle regole.