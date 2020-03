Reparto trasferito dopo caso di coronavirus, di nuovo operativa Neurologia di ospedale San Paolo a Savona

Savona. È aperta e operativa la Neurologia dell’ospedale San Paolo di Savona. Nel corso del pomeriggio di ieri, 4 marzo, il reparto è stato trasferito, a seguito di un caso di coronavirus relativo ad un paziente.

L’uomo, 79 anni, residente in provincia di Savona, presentava un quadro clinico complesso, era ricoverato in neurologia (camera singola), come appoggio dalla medicina e nella notte è stato trasferito all’Ospedale Policlinico San Martino, nel reparto di Rianimazione, dove è deceduto oggi, giovedì 5 marzo.

I 14 pazienti che erano ricoverati nel reparto di neurologia, sono stati trasferiti presso la day surgery del San Paolo di Savona, predisposta in via preventiva per accogliere eventuali emergenze.

Il trasferimento dei pazienti è avvenuto seguendo le procedure necessarie per evitare contaminazioni. Il reparto di Neurologia dell’Ospedale San Paolo è quindi regolarmente operativo nella nuova sede.

A seguito del riscontro della positività del paziente al coronavirus, gli infermieri che hanno avuto esposizione a un potenziale contagio, sono stati posti in sorveglianza attiva e la sede originaria del reparto è stata sottoposta a scrupolosa sanificazione.