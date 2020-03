Regionali 2020, Sfidare i cambiamenti: «Al via la coalizione. Costruire ora una candidatura forte e credibile»

Genova. «È di queste ore la notizia che, finalmente, la piattaforma Rousseau ha deciso che il Movimento 5 Stelle in Liguria si presenterà in coalizione con il Centrosinistra. Prendiamo atto di questa decisione, a lungo posticipata, che pone le basi per un’iniziativa politica che avrà come obiettivo vincere le prossime elezioni» – afferma Sfidare i cambiamenti.

«È infatti urgente liberare la Liguria da una Giunta regionale che ha saputo solo vivere in continua campagna elettorale, con dichiarazioni roboanti, gettando fumo negli occhi ai cittadini, senza risolvere uno solo dei problemi della regione. Anzi, dopo cinque anni di Toti, ci ritroviamo con una sanità allo sbando quando non privatizzata, la povertà aumentata, politiche dissennate sul fronte dell’ambiente, del trasporto e del verde, solo per citare alcune gravi criticità.

Aver mantenuto con pazienza la barra dritta, chiedendo ai 5 Stelle di assumere una posizione responsabile e costruttiva, ha portato a porre le basi per un’alleanza che avrà come scopo un reale cambiamento e una profonda rottura con il passato recente e meno recente.

Invitiamo ora le forze politiche a proseguire la trattativa senza le solite mediazioni, le spartizioni e gli equilibri che disegnano scenari già noti.

Un programma ambizioso ha bisogno di uomini nuovi e credibili. Per questo il nostro Gruppo pensa che Ferruccio Sansa sia la figura adatta ad affrontare e vincere la sfida. Il suo percorso personale evidenzia autonomia e correttezza, coniugate a una profonda conoscenza del territorio e delle sue problematiche. La persona giusta per avviare la costruzione di una nuova classe dirigente di questa regione. Ci auguriamo quindi che le forze politiche della Coalizione convergano nel designarlo quale candidato Presidente. Il nostro Gruppo non gli farà certo mancare un convinto e appassionato sostegno» – dicono Filippo Biolé, Mariuccia Cadenasso, Mario Calbi, Antonio Caminito, Domenico Chionetti, Mauro Crovo, Mario Epifani, Alessandro Lombardo, Enrico Pignone, Stefano Quaranta, Carla Scarsi, Lara Trucco e Loris Viari.